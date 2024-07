Kaua oodatud hetk. Eesti teavitas Venemaad ühisest elektrivõrgust lahkumisest

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on Balti riikide elektrisüsteemid ette valmistatud ka erakorraliseks sünkroniseerimiseks, kui peaks juhtuma, et lepingu viimase poolaasta jooksul ühendab Venemaa Balti riigid endi küljest ise lahti. „Eestis on viimase viie aasta jooksul valmis ehitatud enamik elektrivõrgu objektidest, mis tagavad elektrisüsteemi stabiilsuse ja töökindluse, sealhulgas ka kolm sünkroonkompensaatorit. Viimasena on suurematest ehitustest veel käimas Viru-Tsirguliina kõrgepingeliini rekonstrueerimine, millest on 90% valmis ja mis saab talveks täies ulatuses uuesti töösse viidud,“ sõnas Kilk.