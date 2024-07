Leibur teeb suure brändiuuenduse: kõik tooted saavad uue kuue

Ettevõtte teatel on uued pakendid ka väiksema keskkonna jalajäljega.

Leiburi uued pakendid on väiksemad, vähema värviga ning valmistatud kilest, mis on paremini käideldav. Samuti on tootepakenditel trükitud pinda maksimaalselt 50% ning kasutatakse vaid kuni nelja trükivärvi.