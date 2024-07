Kaup24: kuidas kasvatada oma äri rahvusvaheliselt

Seekordne Kaup24 podcast’i episood keskendub ettevõtjatele ja müüjatele, kes soovivad laieneda rahvusvahelistele turgudele ning suurendada müüki PHH Groupi platvormide kaudu. PHH Group on rahvusvaheline ettevõte, mis haldab mitmeid populaarseid veebipoode ja e-kaubanduse platvorme Balti riikides ning Põhjamaades.

Kaup24 ja PHH Groupi võtmekliendihaldur Tuure Türkson avab uksed Balti riikide ning Soome turgudele. Ta rõhutab, et PHH Groupi kaudu müümine on lihtne ja tõhus viis jõuda uute klientideni ilma vajaduseta oma veebipoe järele. Tänu populaarsete veebipoodide suurele külastatavusele nendes regioonides saavad müüjad oma müüki kiiresti kasvatada. PHH Groupi lehti kasutab iga kuu 12 miljonit klienti, mis annab müüjatele tohutu potentsiaalse turu.

Vitali Kozmin, Prime Line OÜ ja Prime Online’i poe omanik, jagab oma kogemusi Leedu ning Soome turult, kus toimub suur osa nende müügist. Tema sõnul on PHH Group pakkunud oluliselt paremaid võimalusi kui nende enda veebipood. „Meil on endiselt ka veebipood avatud, kuid saime aru, et PHH Group pakub meile oluliselt paremaid võimalusi. Neil on sõna otseses mõttes kõik parem – teenindus, IT-tehnoloogiad. See, et meie saaksime saavutada sama taseme oma veebipoel, on peaaegu võimatu; selleks peaks meil olema suur meeskond ja palju investeeringuid,“ ütleb Kozmin.

Ta rõhutab, et PHH Groupi platvormid on andnud neile võimaluse keskenduda põhitegevusele ja kasvatada äri, ilma et peaksid muretsema IT-lahenduste või klienditeeninduse pärast. Mehe soovitus uutele müüjatele on võtta asja kohe alguses tõsiselt ja kasutada ära kõik võimalused, mida PHH Group pakub. Kozmin rõhutab, et kui peaks uuesti alustama, panustaks ta algusest peale rohkem, sest PHH Groupi platvormide kasutamine on toonud neile suurt tulu ja kogu potentsiaali tuleb ära kasutada.