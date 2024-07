Tele2 kliendibaas tegi viimaste aastate suurima kasvu. „Selle taga on mõistlik hind“

Ettevõtte lõpptarbija teenuste tulu kasvas teises kvartalis 1,1% võrra ja seda peamiselt kliendibaasi kasvu arvelt. „Kliendibaasi kasv on näitaja, mille üle oleme Tele2s äärmiselt uhked. Sellele tulemusele on ühelt poolt kaasa aidanud telekomide turul toimunud hinnamuutused, mille järel oleme jätkuvalt parima hinna pakkujad. Teisalt on aga nii meie olemasolevate klientide kui ka uute liitujate jaoks oluline tipptasemel klienditeenindus ning pidev teenuste ja toodete arendamine. Turu kolmanda telekomina pingutame esikoha vääriliselt, et tarbijate ootustega mitte ainult käia kaasas, vaid neist sammu võrra ees olla,“ ütles Nõlvak.