24 000 eurot varastele. Tartu politsei poole pöördus ööpäevaga kolm sama petuskeemi ohvrit

Nimelt said mehed väidetavast LHV pangast e-maili, milles paluti uuendada enda kontaktandmeid. Seejärel vajutasid nad kirjas olevale lingile ning logisid panka sisse. Aja möödudes selgus aga, et tegemist on pettusega. Kõigil kolmel oli kantud võõrastele kontodele suures summas raha.