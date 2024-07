Swedbank sõlmis arendajaga lepingu Tartusse 35-miljonise kvartali ehitamiseks

Viiest hoonest koosneva arenduse kogumaksumus on ligikaudu 35 miljonit eurot ning hooned valmivad etappidena 2026. aasta jooksul.

„Meil on siiralt hea meel olla Kaarsilla Kinnisvara partner uue ärikvartali juures, andes viimaste aastate suurima finantseeringu Tartu ärikinnisvara arendusse ja turu elavdamisse. Tartu on Lõuna-Eesti oluline keskus ja projekt on meie jaoks märgiline mitmel põhjusel: arenduse jätkusuutlikud lahendused loovad nüüdisaegse töökeskkonna paljudele, energiatõhususe printsiipidega arvestamisest tingitud madalad kõrvalkulud pindade rentnikele tagavad projekti pikaajalise konkurentsivõime ning uus ärikvartal loob Tartu kesklinna ka hästi läbi mõeldud ja parema avaliku ruumi igaühele,“ rääkis Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja Mihkel Utt.