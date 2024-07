Trumpi edu annaks ELi majandusele sadade miljardite eurode suuruse löögi. Pihta saaks ka Eesti naaberriik

Hiljutine atendaadikatse Pennsylvanias, kus endine president Trump sai kõrvavigastuse, on suurendanud tema tagasivalimise tõenäosust. Ennustusturgudel on Trumpi võiduvõimalused nüüd 71%, mis on varasemate näitajatega võrreldes märkimisväärselt tõusnud. Vastaskandidaat Joe Bidendi toetus on samas tegemas järsku langust. Tema võimalused on langenud 18%-ni, võrreldes vaid kaks kuud tagasi saavutatud 45-protsendilise toetusega.