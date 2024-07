KUULA | Partneri tasemel teenindus ja IT-tehnoloogiad annavad võimaluse kasvatada äri

Podcastis räägivad saatekülalised, kuidas liikuda läbi PHH Group’i vaevata rahvusvahelistele turgudele, millised on eri turgude iseärasused ja mis toob edu müüjale nendel platvormidel kaubeldes.

Küsimusele, mida ta Marketplace’is uuesti alustades teisiti teeks, vastas ta, et hakkaks asja kohe alguses tõsiselt võtma, sest see on toonud neile suurt tulu ning kogu potentsiaal tasub ära kasutada.

„Meil on endiselt ka oma veebipood avatud, kuid saime aru, et PHH Group pakub meile oluliselt paremaid võimalusi. Neil on sõna otseses mõttes kõik parem, nii teenindus kui IT tehnoloogiad. Oma veebipoel sama taseme saavutamine on peaaegu võimatu, selleks peaks meil olema suur meeskond ja palju investeeringuid,“ jagab Vitali Kozmin