Kuld püstitas uue hinnarekordi

Sel kuul on tõusule kaasa aidanud ootused, et USA intressilangetused tulevad varem ja suuremad, kui ennist oodati. Nüüd on turgude ootus, et Föderaalreserv teeb alates septembrist kaks 0,25 protsendipunktist intressilangetust ning kolmanda langetuse tõenäosuseks hinnatakse 50%. Samuti on jätkunud keskpankade kullaostud.