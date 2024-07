Rail Baltic sai Euroopast ca 800 miljonit vähem kui loodeti

„RB Rail esitas väga tugeva taotluse ja mul on väga hea meel, et pärast ranget ja konkurentsitihedat valikuprotsessi saame Rail Balticale eraldada 1,2 miljardit eurot. See näitab meie tugevat toetust projektile,“ märkis Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektoraadi (DG MOVE) peadirektor Magda Kopczynska. „Eesti, Läti ja Leedu peavad olema paremini ühendatud ülejäänud Euroopa Liiduga – Ukraina sõda on näidanud, kui oluline see on. Ma loodan, et projektipartnerid kasutavad toetust maksimaalselt ära ja viivad projekti võimalikult kiiresti ellu,“ lisas peadirektor.