Keskuse kolmas korrus on algusest peale olnud see koht, kuhu klientide jalg satub kõige harvem. Seal on poed, millest paljude nimed ei tähenda kohalikele midagi. Uus omanik saab kohe aru, et selliselt jätkata ei saa ning poode lihtsalt teiste kaupluste vastu vahetada ei ole ka mõtet. Korrus vajab totaalselt uut lähenemist.