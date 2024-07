Euroopa Liit toetab Tallinna ja Helsingi sadama ühisprojekti 15 miljoni euroga

Tallinna Sadam keskendub projekti raames keskkonnasõbralikkusele ja ehitab Muuga sadamasse kaldaelektriühendused, et ro-ro ja konteinerlaevad saaksid kasutada kaldalt elektrivõrgust saadavat elektrienergiat. Helsingi Sadam on sihiks võtnud Vuosaari sadama arendamise.

„Tallinna Sadama ja Helsingi Sadama tihe koostöö Twin-Porti projektide ellu viimisel on kestnud juba üle kümne aasta. Kuna kahe riigi vahel on märkimisväärselt tihe laevaliiklus, siis panustame aktiivselt Euroopa ühendamisele ning oleme seejuures oma ühiste pingutustega saanud ka valdkonna tõeliseks lipulaevaks. Peamine eesmärk, mille kallal töö käib, on kahe sadama vahelise meretee rohekoridori loomine. Meie eesmärk on Tallinna ja Helsingi vaheline reisimine ja kaubavedu tulevikus muuta kliimaneutraalseks,“ ütles Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.