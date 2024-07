Eesti inimesed õpivad rahatarkust üha enam suunamudijatelt

„Küsitluse tulemustest selgus, et üldiselt ammutavad Eestis inimesed rahatarkust paljudest erinevatest allikatest. Esikohal on siiski kodu ehk perekond. 37 protsenti vastanutest hindas, et just kodust on tulnud nende rahatarkus. Järgmisel kohal on 33 protsendiga meedia ning 31 protsendiga kool,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Veerand vastajatest ehk 24 protsenti märkis, et nemad on ammutanud teadmisi kirjandusest ning 23 protsenti sõpradelt.

Finantseksperdid sotsiaalmeedias

Eesti inimestest kaheksa protsenti vastas, et nad on saanud olulisi finantsteadmisi ka suunamudijatelt, näiteks finantsekspertidelt sotsiaalmeedias. „Arvamusliidrite mõju on loomulikult suurem just nooremate vanusegruppide seas. 18–29-aastaste hulgas märkis 18 protsenti, et nemad on rahatarkust saanud suunamudijatelt. Samas ka 30–39-aastaste seas on see osakaal 15 protsendi juures. Vanemate hulgas langeb see osakaal oluliselt,“ selgitas Hakiainen.

Ta lisas, et eriti tore on näha, et rahatarkuse jagamine lastele on saanud üha tavalisemaks ning kodus pole see enam nii tabuteema kui vanasti. „18–29-aastaste seas märkis lausa 46 protsenti, et nemad on saanud olulisi teadmisi ellu kaasa just kodust. Mida vanem vanusegrupp, seda väiksemaks see osakaal muutub,“ nentis Hakiainen.

Naised kuulavad suunamudijaid rohkem

Teadmiste allikad erinevad ka inimeste jõukuse muutumisel. Kui vähem teenivad inimesed on saanud oma rahateadmised enamasti meediast ja perekonnalt, siis suurema sissetulekuga inimesed ammutavad rahatarkust eelkõige ise juurde otsitud allikatest – koolitused, loengud, raamatud ja ajakirjad ning erinevad finantsalased huvigrupid.

„Väike erinevus tuleb välja ka meeste ja naiste vahel. Kui meestest märkis 30 protsenti, et on saanud teadmisi perekonnalt, siis naiste puhul on see 43 protsenti. Samuti mängivad suunamudijad naiste rahatarkuse osas natuke suuremat rolli,“ lausus Hakiainen.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumiülene küsitlus viidi läbi selle aasta juunis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18–74.