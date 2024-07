Valgevene numbrimärkidega sõidukitel on keelatud Euroopa Liitu siseneda

Valgevenele kehtestatud sanktsioonid hõlmavad muu hulgas Valgevene numbrimärkidega mootorsõidukite impordikeeldu Euroopa Liitu. See tähendab, et Eesti piiripunktide kaudu ei lubata Valgevene numbrimärkidega sõidukite sisenemist Eestisse olenemata selle omaniku või kasutaja viibimise alustest Eestis või Euroopa Liidus. Piiratud juhtudel saab liikmesriik lubada erandeid, sealhulgas ei kohaldata keeldu humanitaarkaalutlustel ja diplomaatiliste numbrimärkide suhtes.

Välisminister Margus Tsahkna sõnas, et Valgevene numbrimärkidega sõidukite Euroopa Liitu sisenemise keeld on ainuõige, sest Valgevene režiim aitab otseselt ellu viia ja toetab Venemaa agressiooni Ukrainas.

Samamoodi rakendavad piirangut ka Läti ja Leedu. „Ühiselt rakendatuna on piirangud mõjusamad ja see annab võimaluse agressioonile kaasa aitamise hinda Valgevene režiimile tõsta ning Venemaale kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimist tõkestada,“ ütles Tsahkna, kinnitades, et hoolimata keelust jätkab Eesti nende Valgevene kodanike toetamist, kes on sunnitud repressioonide tõttu riigist lahkuma.