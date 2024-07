Aina rohkem töötajaid mõtleb töökoha vahetamisele. Suurimaks kaalukeeleks saab sageli palk

Uuringu tulemustest selgub, et iga neljas töötaja (26%) mõtleb sageli töökoha vahetamisele ja tööpakkumistele on avatud enam kui kaks kolmandikku töötajatest (69%). Aktiivselt on praegu parema töökoha otsingul rohkem kui iga kümnes töötaja (12%). Vaid viiendik töötajatest (19%) ei otsi üldse tööd ega jälgi tööpakkumisi, kuid isegi neist on pooled aeg-ajalt mõelnud töökoha vahetamise peale.

Võrreldes eelmise kevadega on veidi suurenenud nende töötajate osakaal, kes mõtlevad sageli töökoha vahetamisele ja otsivad aktiivselt tööd. Tööotsingul on aktiivsemad nooremad ja madalama palgaga töötajad.

Ka Eesti külastatuima tööportaali CVKeskus.ee andmed peegeldavad töövõtjate kasvanud aktiivsust – nimelt on töövõtjad sel aastal tööandjatele edastanud enam kui miljon kandideerimisavaldust, mida on 8% enam kui eelmisel aastal samal ajal.

Iga viies töötaja ei soovita oma tööandjat

Uuringust selgub, et paljudes töötajagruppides on langenud seotus oma organisatsiooniga, mida iseloomustavad hinnangud tööandja mainele ja tööandja soovitamise tõenäosus.

Tööandja mainele ja soovitamisele on madalamad hinnangud väiksema palgaga ja kehvemini toimetulevate klienditeenindajate, oskus- ja lihttööliste ametirühmades, kus on eelmise aastaga võrreldes toimunud ka suurem langus.

„Töötajate küsitlusega samal ajal korraldatud tööandjate küsitluse tulemused näitasid, et lihtsamatele töödele inimeste leidmine ei ole enam nii keeruline kui aasta tagasi ja töötajad pakuvad end ka ise tööle,“ tõi uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et see võib vähendada osade tööandjate pingutusi tööheaolu kujundamisel, sh palkade muutuste üle otsustamisel ja töötajate tagasisidega arvestamisel, nende murede ja rõõmude märkamisel. Need on aga olulised tegurid töötajate lojaalsuse ja organisatsiooniga seotuse kujundamisel.