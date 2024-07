Kullafirma Tavidi omanikud vahetasid osalused ära. Tamming: „Seda on hästi keeruline selgitada“

Alates esmaspäevast omab Alar Tamming Tavidist 30% ning Kuno Rääk 70%.

„Alar Tammingu sõnul on tegemist ettevõtte pikaajalise stabiilsuse ja kasvu huvides vajalike muudatustega, mis vastavad kõikidele juhtimisteooria nõuetele,“ kirjutab Äripäev.

Mida see tähendab? „Seda on hästi keeruline selgitada – see eeldaks 30 aastat Tavidis töötamist,“ ütles Tamming.

Tamming ütles, et kui ta kunagi sellest raamatu kirjutab ja selgitab, siis saab ajakirjanik osaluse muutusest võib-olla aru. „Asi on meie jaoks väga lihtne,“ sõnas ta. „Meie endi jaoks on kõik asjad selged ja klaarid.“ Tavidis jätkub Tammingu sõnul kogu töö nagu varem ning ta jääb ka edaspidi nõukogu esimeheks.

Suured dividendid

Eelmisel aastal otsustati Tavidis viia läbi kapitali ümberstruktureerimine, mille käigus makstakse suurem osa varasemalt kogunenud jaotamata kasumist aktsionäridele välja ning suunatakse seejärel aktsionäride poolt ettevõttesse laenuna tagasi, kirjutas ettevõte 2023. aasta aruandes.

See tähendas, et kui 2022. aastal maksti dividendideks 4,3 miljonit eurot, siis mullu juba 35,8 miljonit eurot.

Tänavu on plaanis veelgi suurem ehk 40 miljoni eurone dividend. See tähendab, et Tavid soovib maksta tänavu rohkem dividendi kui Enefit Green (27,7 miljonit eurot), aga napilt vähem kui LHV Group (41,6 miljonit eurot).

Kavas on seega välja maksta suur osa jaotamata kasumist, mida oli 2023. aasta lõpuga 53,7 miljonit eurot.