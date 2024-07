Coop Panga kasum aastavõrdluses langes

„Alanenud on nii laenuportfelli intress kui hoiustele makstav intress. Neist esimene on muutunud operatiivsemalt, kuna siin konverteerub turul toimuv kiiremini panga laenuportfelli – laenuintress muutub iga 6 kuu järel. Kuna tähtajaliste hoiuste intressid muutuvad valdavalt 12-kuulise sammuga, siis on nende konversiooni mõju panga bilanssi olnud aeglasem. Nimetatud trendide tulemusena langes meie netointressimarginaal aastaga 4,6%-lt 3,6%-le, jõudes tagasi 2022. aasta tasemele,“ lisas Rink.

Rinki sõnul kujunes II kvartal tänu ärimahtude kasvule edukaks. „Kui jahtunud majanduskeskkonnas on kogu Eesti pangandussektori laenuportfell sel aastal kasvanud kõigest ligi 350 miljoni euro võrra, siis meie osa sellest oli ligikaudu kolmandik. See tähendab, et me jätkuvalt kasvatame jõudsasti oma turuosa. Eriti vilgas äritegevus käis kodulaenu ja autoliisingu segmentides, kuid elavnemas on tegevus ka äriklientide finantseerimisel. Laenuportfelli kvaliteet püsib kõrge ning tänaseks võib öelda, et oleme teinud minevikus õigeid laenuotsuseid, mille tõestuseks on fakt, et selle majanduskriisiga me pihta ei saanud,“ sõnas Rink.