Uuring: inimesed loodavad pensionivaesuse vältimisel liigselt riiklikule pensionile

LHV majandusekspert Heido Vitsur tõdeb, et kui Euroopa Liidus saab keskmist palka teeniv pensionile jääv inimene pensioniks keskmiselt 68% viimasest palgast, siis Eestis on vastav näitaja kõigest 34%. „Kui koguda ise juurde teise pensionisamba suuremate sissemaksete ja kolmanda samba abil, siis on võimalik tõsta pension ca 65–70%-ni viimasest sissetulekust,“ kinnitas Vitsur.