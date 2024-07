Ukrainas tegutsevate Eesti ettevõtete seni rääkimata lugu. Kuidas sõda trotsides saavutati kohalike tohutu austus

„Pigem on siin Kiievis rahulik olnud. Aga mitte alati. Näiteks sel korral ühtegi suuremat õhuhäiret ei olegi veel kuulnud. Eks see suurem pommitamine oli [eelmisel nädalal] ära. Nüüd on elektrikatkestused päris suured, varem sellist asja ei olnud. Eilse (teisipäevase – S. L.) õhtusöögi ajal läks ikkagi kolm-neli korda pimedaks. Liftiga ka ei julge sõita enam. Täna, kui liftiga alla saime, läks kohe elekter ära,“ räägib Eesti droonitootja Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik (50), kes viibib sel nädalal Kiievis.