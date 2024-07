Venemaa ettevõtted: Hiinal on meile makseid peaaegu võimatu teha

Hiinast jüaanides otsemaksete Venemaale tegemine on muutunud väga raskeks või isegi võimatuks, teatasid kolm Venemaa ekspordivaldkonna tippjuhti, kes soovisid anonüümseks jääda. Venemaa põllumajandusettevõtte esindaja ütles, et makseprobleeme on kogenud ka Hiina ostjad.