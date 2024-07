Euroopa Keskpank jättis intressimäärad paigale

Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist

Raul Eamets: intresside langetamisest loobumine ei tulnud turgudele üllatusena

Täna avaldatud Euroopa Keskpanga otsus intresse mitte alandada ei tulnud turgudele üllatusena. Inflatsiooninumbrid on küll tulnud allapoole, juunis oli inflatsioon 2,5%, aga eesmärgiks seatud 2% inflatsioonist ollakse siiski veel kaugel.

Karta on, et inflatsiooninumbreid hoiab kõrgemal kui 2% jätkuv palgakasv. Paraku on viimased agregeeritud andmed pärit märtsist ja siis oli euroala palgakasv 5,8%, tänaseks on see kindlasti allapoole tulnud, sest suuremad kollektiivlepingud on selleks korraks ilmselt sõlmitud. Küll aga võib eeldada, et palgakasv tervikuna on kiirem kui hinnakasv.

Kui inflatsioon sügisel ei lange, siis ilmselt ei tule tänavu ka rohkem intressilangetusi, aga prognoosin, et vähemalt üht langetust me ikkagi aasta lõpus näeme. See on kindlasti vähem kui turud käesoleva aasta alguses lootsid. Siis arvasid prognoosijad, et Euribor võiks aasta lõpuks jõuda 3%. Täna tundub selline väljavaade pigem vähetõenäoline. Hea kui Euribor langeks 3,25 %-ni, aga sedagi ei pruugi juhtuda.

Pigem võiks langetamist oodata järgmisel aastal, kus prognoositakse päris korralikku majanduskasvu ja inflatsiooni taltumist. Samas on tööturu seisund väga hea –