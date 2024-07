FOTOD | Põhja-Tallinna ajaloolises Volta kvartali arenduses sai nurgakivi juba kolmas arendusetapp

Sel nädalal sai Endoveri Volta arenduses nurgakivi juba kolmas arendusetapp ning kvartalis valmivad 2025. aasta alguseks veel kolm A-energiaklassi elumaja. Tulekul on ka 30 000 m2 mahuga ärikeskus.

Volta kvartal on Tallinna kinnisvaraturu ja Endoveri üks olulisemaid ja edukamaid arendusi. Üle 100-aastase ajalooga tööstuskvartalit arendatakse 15-minuti linna põhimõttel. Kogu kvartali arendusmaht on 142 000 m2, arendusse on planeeritud üle 750 korteri ja alustatud on ettevalmistustega kogu Põhja-Tallinna ühe suurima ärilinnaku rajamiseks, mille käigus ehitatakse välja 35 000 m2 äripindu.

Volta kvartalit läbib Tallinna maraton

Aastaid suletud olnud ajalooline Volta kvartal on järk-järgult valmimas ja end taas avalikkusele avamas ning huvi piirkonna vastu on suur nii ostjatel kui ka uueneva linnaruumi huvilistel. Ühe märgina sellest liigub juba sel sügisel läbi Volta kvartali uute Uus-Volta ja Mootori tänavate ka Swedbanki Tallinna Maratoni rahvarohkeim 10-kilomeetrine distants. Maratoni uus nimi- ja peasponsor Swedbank, Tallinna Maratoni korraldajad ja Volta kvartali arendaja Endover tähistasid pidulikult koostöö algust ja uue linnaruumi avamist Volta kvartali arenduse kolmanda etapi nurgakivi asetamisega.

Koostöö tähistamise märgiks asetatud nurgakivi on alguseks Volta Residentside kolme uue A-energiaklassiga kortermaja ehitusele, mis ootavad uusi elanikke juba 2025. aasta alguses. Endoveri tegevjuht Robert Laud märkis, et praegu on kvartalis valmis 9 hoonet ning järgmise 9 kuu jooksul valmib veel 4.

Uuenev Volta kvartal veab Põhja-Tallinna kinnisvaraturgu ülesmäge