Ametiühingute lahendus automaksule: sissetulekuga seotud kõrgem maks linnas ja kütusekulu hüvitus maal

Automaks suurendab töötajate maksukoormust, mõjutades nii nende majanduslikku heaolu kui ka töötamisega kaasnevaid kulusid. Seadusloomega tegeletakse peamiselt pealinnas ning arvestades Tallinna toimivat ühistransporti, võib autode kasutamise piiramine tunduda mõistlik saaste vähendamiseks ja liikluse sujuvuse ning jalakäijate ohutuse tagamiseks. Siiski raiskavad inimesed Tallinnas ja Tartus väärtuslikku aega ummikutes seistes, mis toob esile vajaduse piirata suuremates linnades autostumist ja maksustada autoomanike. Samas tuleb automaksu kehtestamisel arvestada ka väikelinnade ja maapiirkondade eripäradega.

Vanade autode madal maks pisendab automaksu saastet vähendavat mõju

Mootorsõidukimaksu seaduse eesmärgiks on küll nii keskkonna kui inimeste terviseseisundi parandamine, kuid määrav tundub olevat hoopis rahvalt raha kogumine. Erisusi on ette nähtud vaid puuetega inimestele kohandatud sõiduki või vanemaealiste autode omanikele. Nii on vanusest sõltuv kordaja viis aastat kasutuses olnud autodel 0,92 ja vähemalt 20 aastat sõitnud autodel 0.

Raske on ette kujutada, kuidas näiteks 22-aastane auto saastab keskkonda ja mõjutab inimeste tervist vähem kui uus sõiduk. Automootorite mürasaaste tase on seotud sõiduki vanuse ja kasutamisega – mida kauem ja rohkem sõidukiga sõita, seda valjem on ka müra. Samuti on tänapäeval autode ökonoomsus ja süsinikheite normid palju paremate näitajatega kui aastal 2002. Rääkimata inimeste elu säästvast turvavarustusest.

Maaelanikele tuleb luua võimalus kasutada bussi auto asemel