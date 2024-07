Jõhkrate kärbete ootuses. Koalitsioonilepinguga asutakse lahendama miljardi euro probleemi

Maksutõusude ja kokkuhoiuvajaduse suurus oleneb sellest, millises tempos asub uus valitsus riigi rahandust korrastama. Kõigi kolme erakonna esindajad kinnitasid eile Delfile, et kuigi uusi maksutõuse ei jõuta enam 2025. aasta algusest jõustada, täidetakse eelarvereegleid siiski ka järgmisel aastal. Kuna rahandusministeeriumi viimase prognoosi järgi on tulevase aasta eelarvepuudujääk tervelt 5,3% SKP-st, peab valitsus lubatud piirmäära ehk 3%-ni jõudmiseks suutma leida kiiresti kuskilt ligi miljard eurot. See on üle viie korda suurem ülesanne kui tänavu, mil lisaeelarve käigus parandati eelarvepositsiooni 173 miljoni võrra. Ülesanne on nii suur, et kui tahta puuduolev auk katta pelgalt käibemaksuga, tähendaks see kõigile kaupadele ja teenustele ca 10% maksutõusu. Seejuures ei sisalda miljardi euro suurune väljakutse ministeeriumide lisataotlusi (näiteks laskemoona), mistõttu on tegelik väljakutse ilmselt veelgi suurem.