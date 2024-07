HEA TEADA | Uue kodu planeering on tähtsam kui ruutmeetrid. Mida silmas pidada, et valesti avanev uks hiljem tuju ei rikuks?

„Kodu planeerimise juures on palju selliseid detaile, mille peale esimese hooga ise ei tulekski. Arusaadavalt mõeldakse rohkem disainile, viimistlusele ja mööblile kui sellistele küsimustele, kuhu suunas ühe või teise toa uks avanema peaks või kas lastetuba on sobiv ka siis, kui mudilasest on saanud teismeline,“ rääkis Liveni loovjuht Alina Kester.

Need küsimused võivad aga paljuski määrata selle, kuivõrd hiljem uue koduga rahul ollakse ning kui hästi pere end selles tunneb. Alina Kester on veendunud, et just planeering on hilisema kasutajakogemuse võtmes määrav ning isegi olulisem kui korteri ruutmeetrite arv.

Kes käib vannis ja kuhu vanaema istub?

„Esmalt tuleks kindlasti mõelda, milline on pere elustiil ja vajadused. Need, kes armastavad kodus tihti süüa teha ja perele või sõpradele õhtusööke korraldada, vajavad suuremat kööki ja söögiala, samas kui lastega peredele võib oluline olla hoopis kahe vannitoa olemasolu või spordisõbrale tähtis näiteks suurem hoiuruum, kus oma varustust hoida. Kuna kodu suurus seab alati mingid piirid, tuleb otsustada, mis on tähtis ja mille arvelt ollakse valmis järeleandmisi tegema,“ selgitas Alina Kester.

Selleks, et unistuste kodu teeks rõõmu ka siis, kui selles on juba mõnda aega elatud, soovitab Alina Kester kaardistada pere soovid ja vajadused ning hinnata igaühte 10 palli skaalal.

Kui korterist saab kodu – mõnda asja enne sissekolimist ei märka

Ruumide suuruse ja paigutuse kõrval on aga mitmeid teisigi olulisi detaile, mille targal planeerimisel on ruumide kasutamine mugavam ning uus kodu pakub rahulolu ka aastate pärast. Neid detaile on oluline teada ja võimalikult varakult arvestada, rõhutas Alina Kester.