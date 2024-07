Menusari „Baby Reindeer“ aitas Netflixile uusi kasutajaid tuua

Netflixi teise kvartali käive kerkis aastaga 17% ning jõudis 9,6 miljardi dollarini. Sellega ületati analüütikute ootuseid, mis olid keskmiselt 9,53 miljardi dollari peal. Netflixi konkurendid sarnast kasvu näinud ei ole. „Paljude meie konkurentide jaoks on probleemiks see, et kuigi nad investeerivad palju sisusse, vaadatakse neid võrdlemisi vähe,“ ütles ettevõte oma kvartaliaruandes.