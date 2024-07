Wismari ja A. Kapi tänavate nurgalt leiab Kapi poe, mis on hoone keldris tegutsenud juba 2005. aastast. Äripinna omanik on keldriruumid nüüd aga müüki pannud. Müügikuulutuse järgi soovib poe omanik rendilepingut seal siiski jätkata.

Äripind koosneb panipaigast, poe osast, kontorist, duširuumist ja tualetist, kokku on seal 4 ruumi. Kuigi tegu on mitteeluruumiga, on võimalik sinna ehitada omale sobiv korter.