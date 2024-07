Selgus, miks Eesti Energia kaotab pikalt fikseeritud elektri hinna. Leppetrahvi nõudmine on liiga raske

Kindel Pluss oli pakett, millega sõlmiti kliendiga elektrileping seitsmeks aastaks. Pakett oli seotud taastuvenergia arendamisega. Kliendi jaoks andis see hinnakindluse seitse aastat ette, taastuvenergiatootjale aga investeerimiskindluse, et tema toodangule on pikaajaliselt olemas kindla hinnaga ostja. Kliendile pakuti vähemalt poole soodsamat hinda võrreldes parasjagu kehtinud börsihinnast, mis oli energiakriisi tipus väga kõrge. Randveri selgitusel tänasel päeval klient aga nii suurt hinnavõitu enam ei saaks, et seitse aastat ette oma elektri hind fikseerida. Sarnase võidu annavad ka üks või kolm aastat kehtivad elektripaketid.