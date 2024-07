ÄRILEHT KATSETAB | Kui tõhusad on päikesekreemid, mida eestlased kõige rohkem poest ostavad?

Võrdlesime eestlaste seas populaarseid päikesekreeme, et selgitada, milline neist on kõige tõhusam ja meeldib kasutajatele ka muude omaduste poolest. Katsesse valisime Eesti jaekettidest enim ostetud tooted, mis on järgmised: Orto (SPF-ita), Hawaiian Tropic (SPF 30), Solar (SPF 30), Garnier Ambre lastele (SPF 50) ja Nivea Sun lastele (SPF 50).