Globaalse IT-katkestuse põhjustanud ettevõtte aktsiad kukkusid börsil kivina

Ameerika Ühendriikides Nasdaqi börsil noteeritud ettevõtte CrowdStrike’i aktsiat tabas eelturul seetõttu kohati üle 20% langus. Praeguseks on langus taandunud ligi 15% peale. Pihta on saanud ka Microsofti aktsiad, mis on langenud ligi 2%.