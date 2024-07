Õlletootjad hoiatavad: maksutõusude tõttu kogub Läti piirikaubandus taas hoogu

„Eesti õlleaktsiis on praegu 48% kõrgem kui Läti aktsiisimäär. Hindade erinevus on suur ja see on fakt. Näiteks kui Eestis on aktsiis ühe õllekohvri pealt koos käibemaksuga 6,70 eurot, siis Lätis on see 4,48 eurot. Seda vahet tajub hästi ka tarbija, sest näeme, et juba 5% aktsiisitõus koos teiste maksumuudatustega on mõjutanud tarbijakäitumist. Kogu kodumaine õllemüük on langenud kokku seitse protsenti. Julgeme tootjatega prognoosida, et säärane langustrend ka püsib,“ kommenteeris hetkeolukorda õlletootjate liidu tegevjuht Peeter Võrk.

„Kuigi kodumaise lahja alkoholi müük näitab langustrendi juba teist aastat järjest, siis nii nagu aastate eest, on taas kogunud hoogu Eesti majandusele ebasoodne trend tarbijakäitumises ehk müügi suundumine lõunapiirile. Piirikaubanduse tulemusena on esimese viie kuu jooksul meie andmetel Lätist ostetud õlut 28% rohkem kui aasta varem samal perioodil. Joogitööstusel on väga negatiivne kogemus aastate eest olemas, kus radikaalne ja läbimõtlemata aktsiisitõus viis massilise piirikaubanduseni Lätiga ning prognoositud ja rahvale lubatud täiendava maksutulu asemel laekus Eesti riigikassase ümmargune null. Eestil jäi saamata üle 100 miljoni euro, mis täitis hoopis Läti riigikassat. Joogitootjad prognoosivad, et iga järgnev aktsiisi- ja maksutõus hoogustab piirikaubandust veelgi. Peab meeles pidama, et iga Lätist ostetud õllega kaotab Eesti riik otseselt ka käibemaksu tulu ja mistahes töökohtadega seotud majandusmõju mis Eestist Lätti siirdub“ lisas Võrk.

Eesti pole enam soomlastele soodne