Uue valitsuse rahandusminister Jürgen Ligi: lihtsaks lugemisvaraks ei muutu riigieelarve mitte kunagi

Samas ütles ta, et ei kulu- ega tegevuspõhise eelarvega saabu kunagi rahu. Tema sõnul on tragöödia selles, et kogu eeter kulutataksegi ainult jauramisele ja riigi rahandus on selle varjus käest lastud. Ideaalis peaks tegevuspõhine eelarve kajastama ennekõike seda, miks riik raha kulutab, mitte niivõrd seda, kui palju kulutatakse tsemendi või kantseleitarvete ostmiseks või kui palju makstakse palkadeks. Et kuluartiklid rahas kättesaadavad oleksid ja kõik rahule jääksid, on juba eraldi pingutus ja see kajastub seletuskirjades.