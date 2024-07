Maiustustest tõuksirendini. Vaata, mille peale lapsed suvel kõige rohkem raha kulutavad

Kaspar Kork sõnab, et enne suviseid toimetusi oleks hea lastele meelde tuletada turvalise internetikasutuse põhitõed ning veenduda, et noor teab veebipoodide riskidest ning oskab ennast nende eest kaitsta. Ebameeldivate olukordade vältimiseks saavad vanemad valida oma lapsele lisakaitsega maksekaarte, millel on näiteks ostukindlustus. Samuti oleks hea esimesed internetiostud teha koos samm-sammult läbi, et laps oskaks edaspidi turvaliselt toimida.

Suvel jäävad soiku ka koolikohvikutest tehtavad ostud ning see annab lastele võimaluse taskuraha säästa ja teha muid soovitud või vajalikke oste. Tihti kulutatakse oma sääste erinevatel ostu- ja meelelahutusplatvormidel, nagu näiteks H&M, Apple ja Shein, kus keskmine ost on 10 eurot.

Suvevaheajal veedavad lapsed aega enamasti puhates ja sõpradega suheldes ning seetõttu kulutatakse suurem osa taskurahast maiustustele, snäkkidele ja transpordile. Selleks, et kõik raha ei kuluks ära ühe päevaga, soovitab Kork vanematel regulaarselt lastega rääkida nende kulutustest ja ostude vajalikkusest ning vajaduse korral abistada raha planeerimisel, kui noorel on sellega abi vaja.

Kuna lapsed veedavad suvel rohkem aega kodust väljas, kasvavad ka transpordikulud märkimisväärselt. Luminori andmed näitavad, et esikohal on Bolti rakenduse kulud, mis tõenäoliselt viitab suvisele tõukerataste rendivõimalusele. Keskmiselt kulutasid eelmisel suvel noored ühele Bolti rakenduse sõidule 2,6 eurot.

Kuigi laste taskuraha kasutamise harjumused on terve aasta vältel suhteliselt ühtlased, leidub suveperioodil siiski märgatavaid erinevusi. Luminor panga andmeanalüüs näitab, et suveperioodil kulutavad lapsed oma raha peamiselt erinevatele tarbekaupadele suurtes jaemüügikettides – Rimi ja Selver. Samuti tõuseb tanklakettides ja kiirtoidurestoranides tehtud tehingute arv, kust noored ostavad pika päeva veetmiseks süüa ja juua.

Kasvab pangakaardiga tehtud tehingute arv

Pangakaartide tehingud kasvavad just suvel ning eraisikute panganduse juhi sõnul võib selle põhjuseks olla asjaolu, et veedetakse rohkem aega õues ja kodust eemal. Luminori andmed näitavad, et esimene pangakaart tellitakse lapsele keskmiselt 11–12-aastaselt, kuid on ka neid, kes tellivad kaardi juba esimeses või teises klassis käivale õpilasele. Enamasti valivad vanemad lapse esimeseks kaardiks panga pakutava deebetkaardi, sest tavapäraselt ei ole lastel vaja krediitkaartide lisateenuseid.

Kui laps on aga tegus ja reisib palju rahvusvahelistesse laagritesse või võistlustele, tasub vanematel mõelda krediitkaardi peale. See ei tähenda, et nooruk peaks kohe krediidilimiiti kasutama, vaid taoline pangakaart pakub palju muid funktsioone, nagu näiteks reisikindlustus ja sularaha väljavõtmine, mis annavad lastevanematele meelerahu.

Ekspert paneb südamele, et maksekaardi kasutuselevõtt on vastutustunnet kasvatav samm nii lapsele kui vanemale. Enne, kui noor saab omale pangakaardi, tuleb veenduda, et ta saab aru raha rollist igapäevaelus ning vastutusest, mis kasvab iseseisva kaardiga ümberkäimisest. Samas peavad vanemad individuaalselt hindama oma lapse igapäevaseid vajadusi ja seda, milline maksekaart on talle vajalik.