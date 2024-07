Muutuv maailm. Eestlaste unistus Starbucks on USAs kaotamas üht oma peamist DNA osa

Aastakümneid on Starbucks end müünud kui kodu ja töökoha vahelist kolmandat kohta, kus olla. Inimestel oli kombeks istuda kohvikus tunde, seal sõprade või töökaaslastega kohtuda või niisama raamatut ning ajakirjandust lugeda. Tänapäeval on aga 70% ostudest sellised, kus tellimus tehakse rakenduses või drive-in alal. Ettevõte on juba loonud sadu selliseid kohvikuid, kus istekohti ei olegi. See kõik paneb südame valutama pikaaegsel Starbucksi tegevjuhil, kes lahkus ettevõttest lõplikult alles eelmisel aastal.

Howard Schultz oli mees, kes ütles 1995. aastal, et Starbucks on lõpuks loonud inimestele mugava koha, kus lihtsalt olla. Ideest, et Starbucks on inimeste jaoks kolmandaks kohaks, kus pikemalt aega veeta, sai kohvikute keti DNA üks oluline osa. Istmed olid mugavad, mängis džässmuusika ja õhus oli värske kohvi lõhn. Mida paremat võibki tahta? Lisaks sai märgiliseks ka see, et kohvikutes kirjutati tellija nimi kohvitopsile käsitsi.

Ajad on muutunud

Tänapäeval on aga olukord oluliselt muutunud. Mobiilirakenduste ja drive-in’ide ajastul on juhtunud see, et inimesed soovivad kiirelt kohvi või mõne muu toote kaasa haarata ja ei jää enam kohvikutesse istuma. Ettevõte ise on sellele kaasa aidanud sellega, et nad on teatud kohvikutes mugavad toolid asendanud kõvade puidust istmetega, mis kuidagi pikalt istuma ei kutsu.

„Kolmas koht, kus olla, ei ole enam see, mis enne. See ei tähenda kohta, kus kellegagi kohtun. See ei ole enam oluline,“ ütleb uus tegevjuht Laxman Narasimhan.

Endine tegevjuht Schultz kirjutas maikuus LinkedIN-i pika postituse, kus väljendas nördimust, et kliendikogemusele kohvikuketis enam ei mõelda. „See peaks keskenduma kogemusele, mitte vaid tehingutele.“