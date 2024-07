Pangajuht: suvise puhkuse ja vaba aja veetmine on muutunud luksuseks

Olen selle kliendi peale mõelnud juba mitu aastat just suviti, kui ahvatlusi planeerimata rahakulutusteks on igal sammul ning kaugeltki mitte kõike mina küll endale lubada ei saa. Kui ilmad on koledad, siis tahaks hirmsasti reisida kuhugi, kus on soe ja mõnus, või vähemalt valida mõne eestimaise spaa-hotelli, kus saab istuda mullivannis ja saunas. Kui ilmad on aga ilusad ja vihma ei sajagi, siis tahaks osa saada kõigist headest kontserditest ja suveteatri etendustest, mida kõik tuttavad vahetpidamata soovitavad.