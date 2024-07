FOTOD | Tallinnas saab osta Arnold Rüütli endise elamise. Maja hind ligi neli korda kasvanud

Tegelikult soovis Arnold Rüütel juba kümme aastat tagasi Kaare tänava maja endale osta. Maja oli toona väga amortiseerunud ja vajas kapitaalremonti. Rüütel rääkis 2011. aastal Eesti Ekspressile, et talvel võib teha kauneid looduspilte kolmemeetristest jääpurikatest tema akna taga. See tähendab, et maja on valesti ehitatud – soojus tungib läbi lagede katuse alla. Lisaks laseb katus viiest-kuuest kohast läbi. Samuti ei läinud majas kolmandik radiaatoreist üldse soojaks. Seina sees asuvate küttetorude pesu ei julge keegi ette võtta, sest kardetakse nende lõhkemist. 60 aasta vanused aknaraamid lasevad tuult läbi, vannitoas on vesi seina sisse jooksnud ja seinamaterjal mullitab.