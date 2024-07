Eestis on praegugi käibemaks kõrgem kui paljudes euroliidu riikides. Tuleval aastal rühime ülespoole

Ungari 27 protsenti on erandlik. Järgnevad Horvaatia ja Taani, kus vastav näitaja on 25 protsenti. Soomes ja Kreekas on käibemaks 24 protsent. Protsent madalam on see Iirimaal, Poolas ja Portugalis. Sarnaselt Eestile on käibemaks 22 protsenti ka Sloveenias ning Itaalias. Näiteks Lätis ja Leedus on maks 21 protsenti.