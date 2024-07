Pagaritööstur: toidu hinnad tõusevad kohe. Pihta saavad taas need, kes niigi raskes seisus

Maksude tõstmine on Palmiste hinnangul vastuvõetav siis, kui sellega ei saa pihta kõige raskemas seisus olevad inimesed. Toiduainete käibemaksu tõstmine 24 protsendini halvab tema sõnul aga just kõige enam vaesemat elanikkonda. „Hetkel jääb arusaamatuks, mis takistab riigil luua kaitsemaksu ning miks minnakse tulu- ja käibemaksu tõstmise teed,“ sõnas pagaritööstur.

Toidutöösturi sõnul on toiduainete sektor praegu hinnasurve all maksutõusudetagi. „Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud enamike toormete hinnad. Lisaks on näha, et suhkur ja kakao ei ole alla tulemas,“ ütles ta.