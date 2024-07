Soome mustikakorjaja: parimatel päevadel teenin 1000 eurot

Soome metsadesse on sel suvel ja sügisel oodata rekordiliselt vähe võõrtööjõudu. Sel teisipäeval teatas Soome migratsiooniamet, et marjakorjajatele on selleks hooajaks välja antud vaid 900 tööga seotud elamisluba. Veel paar aastat tagasi oli sama arv 4000.