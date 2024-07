Rasedustestid, rauakapslid ja kanistrid. Skandaalse vitamiinitootja pankrotivara pandi oksjonile

10. mail kuulutas Tartu maakohus välja Medical Pharmacy Groupi ehk vitamiinitootja Meravita pankroti, ent ettevõttest jäi maha varasid, mida pankrotihaldur Jüri Truuts on asunud enampakkumise kaudu realiseerima. Pankrotihaldur teatab, et oksjonile tuleb Medical Pharmacy Group AS (Meravita) tervikvara, sh kaubamärgid.