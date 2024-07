ÜLEVAADE | Kuhu jääb buum? Elektriautode müük tammub paigal

Ehkki Euroopa Liit (EL) on suunanud elektriautode kasutuselevõtu hoogustamisse hiiglasliku hulga raha, ei ole see elektriautode müügile suurt hoogu endiselt sisse andnud. Tänavuse aasta esimese poolaastaga müüdi 27 liikmesriigis kokku 712 637 uut elektriautot, mida oli kõigest 9245 ühikut rohkem kui mullu samal ajal. Kuna uute sõiduautode kogumüük on kasvanud kiiremini kui elektriautode müük, langes elektriautode turuosa esimesel poolaastal EL-is mulluselt 12,9 protsendilt tänavu 12,5 protsendile.

Kuigi elektriautode müük Eestis on püsinud koguseliselt sisuliselt paigal, on nende turuosa meie uute autode hulgas kasvanud aastataguselt 5,3 protsendilt siiski 6,4 protsendile. Statistilise paranemise tagab tõsiasi, et Eesti automüük tervikuna on kukkunud 16,2 protsenti, mis on Euroopa Liidus teine kõige suurem kukkumine. Suurem müügilangus on tabanud vaid Soomet, kus uute sõiduautode turg on langenud 16,5 protsenti.