CGI Eesti juht kritiseerib pärmina paisuvaid riigi IT-maju: kulude kärpimisel võiks neist alustada

Eesti riigi IT-süsteeme üleval hoidvad ja arendavad IT-majad on kasvanud nii hoogsalt, et sarnanevad juba üha enam riigettevõtetega. IT-maju on tekkinud tänaseks enamike ministeeriumite külge. See on toonud kaasa maksuraha ebamõistliku kasutamise, mistõttu oleks see kindlasti üks koht, mille arvelt saaks värske valitsus kulusid kärpida, leiab arvamusloos CGI Eesti tegevjuht Andres Birnbaum.