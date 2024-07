Microsoft: globaalne IT-häire puudutas ligi 10 miljonit Windowsi seadet

Reedene intsident on üks suurimaid taolisi juhtumeid, mis on kunagi aset leidnud, mõjutades miljoneid kasutajaid üle maailma.

CrowdStrike on üks maailma suurimaid turvatarkvara pakkujaid, mida ettevõtted kasutavad turvaprobleemide jälgimiseks paljudes seadmetes, alates lauaarvutitest kuni kassaterminalideni. CrowdStrike kasutab oma pilvepõhist platvormi nimega Falcon, et pakkuda ülevaadet ja kaitset küberohtude vastu.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) hinnangul jäi intsidendi mõju Eestis pigem piiratuks. Ameti intsidentide käsitlemise osakonna juhataja asetäitja Käsper Kivisoo ütles reedel ärilehele, et neid teavitasid probleemidest Elektrilevi ja üks suurem teenindusettevõte. „Nagu Elektrilevi ise on avalikult selgitanud, puudutavad häired klientide teenindamisega seotud arvutitöökohti, aga mitte elektriga varustamist. Teise meid teavitanud suurema ettevõtte sõnul on neil probleemid praeguseks lahendatud. RIA on suhelnud aktiivselt ka teiste riigiasutuste ja olulisi teenuseid pakkuvate ettevõtetega ning seni pole meil infot, et CrowdStrike’i intsidendi mõju oleks Eestis laiem,“ rääkis Kiviloo.