Ökonomistid: uue valitsuse maksutõusud pärsivad majanduslangusest väljatulekut

Eesti majandus on langenud viimased kaks aastat ja prognooside järgi pole kasvu oodata ka tänavu. 2025. aasta pidi aga tulema teisiti. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos nägi ette, et tuleval aastal tabab Eestit 3,3-protsendiline majanduskasv; Eesti Pank oli veelgi optimistlikum ning ennustas suve hakul 3,6-protsendilist sisemajanduse kogutoodangu (SKP) kasvu.

Need prognoosid tehti aga olukorras, kus uue valitsuse maksumuudatustega ei teatud arvestada. Nüüd on aga pilt säärane , et lisaks automaksule ja 22-protsendilisele tulumaksumäärale tõuseb ka käibemaks 22 protsendini. Maksuküüru kaotamine, mis jätnuks inimestele ca pool miljardit rohkem kätte, jääb aga vähemalt tuleval aastal ära.