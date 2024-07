Eestiski kasutusel olev maasoojusenergia on Soomes tekitanud ootamatuid probleeme

Nii nagu maasoojusenergia on aina populaarsem valik Eestis, on Soomeski selle kasutamine oluliselt kasvanud. Ka vanade majade juures, kus see asendab gaasi- või elektrikütet. Soomes on aga pead tõstnud probleem, mida ei osanud ette näha ei tootjad ega paigaldajad, kirjutavad sealsed meediakanalid Yle ja Ilta Sanomat.