Bigbank: kodulaenuturg elavnes kõigis Balti riikides, eestlased võimsalt esirinnas

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on kodulaenude turu kõik näitajad aastataguse ajaga võrreldes jõudsalt kasvanud. Lepingute arv tegi teises kvartalis suurima hüppe Lätis, kus sõlmiti ligi kolm korda ehk 194% rohkem lepinguid kui aasta eest samal perioodil, Eestis oli see näitaja üle kahe korra ehk 129% ning Leedus veidi alla kahe korra ehk 85% suurem.

„Inimeste ostujulgus ja laenuvõimekus on tugevamaks muutumas ning vahepeal ootele pandud uue kodu soetamine on taas tuntavalt rohkem päevakorral,“ kommenteeris Jonna Pechter ning lisas, et ka käesoleva aasta esimese ja teise kvartali võrdluses on kõik uute kodulaenudega seotud näitajad selges kasvus.

Aasta varasemaga võrdluses kasvasid laenusummad ligikaudu kolmandiku võrra nii Eesti (35%) kui Lätis (29%) samas Leedus jäi kasv tagasihoidlikuma 8% juurde. Uue kodu ostmisel teevad kõige julgemaid investeeringuid eestlased, kelle keskmine laenusumma 143 tuhat eurot on koguni üle kahe korra suurem lätlaste vastavast näitajast, mis on 67 tuhat eurot.

„Arusaadavalt on see seotud ka kinnisvaraturu üldise olukorraga. Nii näiteks on Riias vanemad ja odavamad järelturu korterid pikki aastaid selgelt turgu domineerinud samas kui Tallinnas on valminud päris suures mahus uusarendusi,“ selgitab Pechter viidates, et kasvav huvi päris uute kodude vastu kasvatab tõenäoliselt ka keskmist laenusummat.