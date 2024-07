Õnneuuringute teadlane: mida rohkem raha, seda rohkem õnne

Philadelphias, Pennsylvania osariigis tegutseva Whartoni majanduskooli vanemteaduri Matthew Killingsworthi hiljutine uuring näitas, et rikkuse ja heaolu vaheline seos ei tasandu, kui sissetulek teatud tasemeni jõuab, kirjutab Bloomberg . Killingsworth leidis, et mida rohkem on raha, seda õnnelikum on inimene.