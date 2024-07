Leedu kinnisvaraarendaja laieneb Eestisse

„Teame juba varasemalt, et meil on Leedus märkimisväärne võimekus projekte rahastada, kuid Terramisu projekt Lätis näitab, et suudame projekte rahastada ka rahvusvahelisel turul. Võttes arvesse maikuu jooksul kogutud 11 miljonit, saame me südamerahuga öelda, et meie investorid usaldavad meid. See usaldus on vastastikune, sest meie saame neid omakorda usaldada ka Eesti ning Läti projektide rahastamisel,“ ütles Profituse strateegiline turundusjuht Jüri-Saimon Kuusemets.