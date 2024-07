Noore ettevõtja preemia ootab taas kandidaate

Eelmisel aastal pärjati aasta nooreks ettevõtjaks Kristo Klementi, kes on Revismo tegevjuht ja omanik. „Noore ettevõtja preemia on andnud mulle ja Revismo meeskonnale head uut energiat. See, et meie juba üle 10 aasta pikkust tegevust tootearenduse ja inseneeria vallas on märgatud, on väga positiivne. Usun, et see kannab endas ka laiemat sõnumit, et Eesti insenerid on väga heal tasemel ja hinnatud nii siin kodus kui ka mujal Euroopas. Inseneeria ja tehnikateadused on Eesti jaoks tulevasel kümnendil minu hinnangul võtmetähtsusega,“ ütles Klementi ning lisas, et meil on selles valdkonnas palju tublisid noori ettevõtteid ja ettevõtjaid, keda kutsuks üles konkursil kindlasti osalema.