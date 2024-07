Eestisse jõudnud Elroni uus rong alustab homsest proovisõite

Tüübikatsed tehakse rongidele, mis pole varem Eesti raudteedel liikunud ja sellega tehakse kindlaks nende sobivus Eesti taristul liikumiseks ning on aluseks rongi sertifitseerimisel.

Linnalähirongis on 262 istekohta (praeguses neljavagunilises on 262 ning kolmevagunilises 188 kohta), 18 rattakohta.

Pikamaarongis on 236 istekohta (võrdluseks: praeguses neljavagunilises on 214), 15 rattakohta, toitlustusala, numereeritud istekohad.

Kokku saabub aastatel 2024-2026 Eestisse 16 uut Škoda elektrirongi, millest 11 on pikamaa- ja viis linnalähirongid.

Elektriline reisirong Škoda EMU 21Ev on kahesüsteemne ja sõidab nii 3 kV kui ka 25 kV kontaktkõrgus. „Saame rongi testida olemasolevas 3kV võrgus ja alates veebruarikuust ka Eesti Raudtee ehitatavas 25kV kontaktvõrgus Tamsalu ning Jõgeva vahel,“ märkis Betlem.

Uute rongidega plaanib riiklik rongifirma hakata reisijaid Tallinn-Tartu liinil teenindama järgmise aasta septembrist, kui Eesti Raudtee on jõudnud kogu Tapa-Tartu raudteelõigu ära elektrifitseerida.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2023. aastal tehti Elroni rongidega 7,83 miljonit reisi.